"Я не очікував цього": промоутер Ф'юрі відреагував на його рішення завершити кар'єру

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував той факт, що британський боксер оголосив про завершення кар'єри.

За словами промоутера, таке рішення "Циганського короля" стало для нього несподіванкою.

Воррен наголосив на вагомих досягненнях Ф'юрі, якими він може пишатися, та дав своєму клієнту єдину пораду – насолоджуватися життям.

"Якщо це те, що він хоче зробити, значить, він повинен це зробити. Він заробив багато грошей, він багато чого досяг і після обговорення зі своєю сім'єю ухвалив рішення. Він мав фантастичну кар'єру. Нехай тепер насолоджується.

Я не очікував цього, але це його життя. Він був розчарований результатом бою з Усиком, але змінити його вже не можна.

Тайсон може пишатися тим, чого він досяг у кар'єрі, особливо після свого другого повернення. Тому я скажу йому лише одне: насолоджуйся життям", – сказав Воррен в інтерв'ю Boxing on TNT Sports.

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За свою кар'єру Ф'юрі провів 37 поєдинків на професійному рингу, в яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом). У пасиві 36-річного "Циганського короля" дві поразки (обидві – від Олександра Усика), ще один бій британець звів до нічиєї (проти Деонтея Вайлдера).

У своєму останньому поєдинку Ф'юрі у ніч проти 22 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) одноголосним рішенням суддів програв у реванші Усику та не зміг відібрати в українця титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика в реванші, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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