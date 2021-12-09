"Я не єдиний, кому він погрожував": відомий журналіст подав заяву до поліції на Селезньова

Новий скандал навколо одіозного футболіста набирає обертів.
Журналіст та ведучий програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків написав заяву до поліції на форварда "Миная" Євгена Селезньова, який у телефонній розмові обматюкав його і погрожував розправою.
Про це Сеньків повідомив на своїй сторінці в Facebook, детально пояснивши ситуацію.
"Бог і ще купа людей свідки - я не хотів публікувати нашу розмову з Селезньовим, яка відбулася ще 25 листопада. Він погрожував тим, що мене наберуть якісь люди, а згодом і під'їдуть. Вирішив так - наберуть, тоді будемо розбиратися. Мене не набрали. І я забув за цю всю історію. Але вчора згадав. Дзвінки сипалися від самого ранку. Селезньов не підбирав слів, обзивав і прямо погрожував. Дороги назад не було, соррі.
Від Селезньова я реально втомився. Кілька днів провести в спілкуванні з ним - те ще задоволення. Тому від сьогодні я заблокував його, де тільки можна. Слухавку від інших людей з клубу теж не підіймаю. Ми достатньо наговорилися. Стоп!
Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим - правозахисні структури. Заяву до поліції я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити - знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов. Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні - страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами", - написав Сеньків у соцмережі.
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