"Я не жалюгідний невдаха": Лопес не погодився з вердиктом суддів після втрати чемпіонських титулів

"Я не жалюгідний невдаха": Лопес не погодився з вердиктом суддів після втрати чемпіонських титулів

Теофімо переконаний, що саме його повинні були оголосити переможцем бою.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував свою поразку в бою з Джорджем Камбососом.

Американець обурився рішенням суддів, які за підсумками 12 раундів винесли вердикт на користь боксера з Австралії.

"Камбосос - хороший боєць, але я сьогодні переміг. Все це знають. Рефері не підняв мою руку, але сьогодні я здобув перемогу. Мені начхати, що всі кажуть. Я сьогодні переміг. Я хочу подякувати Богу і всім, хто сьогодні сюди прийшов.

Я не жалюгідний невдаха. Я однаково сприймаю свої перемоги та поразки. Я справжній чемпіон. Я вийшов сюди і зробив те, що мав зробити. Я вийшов і виклався по максимуму. Мене не хвилює, що кажуть інші. Це переворот, ми не зупинимося і будемо йти вперед. Я люблю вас усіх", - сказав Лопес після поєдинку в інтерв'ю DAZN.

Зауважимо, що після цих слів глядачі, які дивилися бій на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, освистали Лопеса.