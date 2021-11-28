"Я не жалюгідний невдаха": Лопес не погодився з вердиктом суддів після втрати чемпіонських титулів

Теофімо переконаний, що саме його повинні були оголосити переможцем бою.
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував свою поразку в бою з Джорджем Камбососом.
Американець обурився рішенням суддів, які за підсумками 12 раундів винесли вердикт на користь боксера з Австралії.
"Камбосос - хороший боєць, але я сьогодні переміг. Все це знають. Рефері не підняв мою руку, але сьогодні я здобув перемогу. Мені начхати, що всі кажуть. Я сьогодні переміг. Я хочу подякувати Богу і всім, хто сьогодні сюди прийшов.
Я не жалюгідний невдаха. Я однаково сприймаю свої перемоги та поразки. Я справжній чемпіон. Я вийшов сюди і зробив те, що мав зробити. Я вийшов і виклався по максимуму. Мене не хвилює, що кажуть інші. Це переворот, ми не зупинимося і будемо йти вперед. Я люблю вас усіх", - сказав Лопес після поєдинку в інтерв'ю DAZN.
Зауважимо, що після цих слів глядачі, які дивилися бій на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, освистали Лопеса.
- Лопес програв Камбососу роздільним суддівським рішенням (115-111, 113-114, 115-112) і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.
- Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше в його активі було 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.
- Камбосос здобув 20-ту перемогу (10 - нокаутом) на професійному рингу. У його послужному списку жодної поразки.