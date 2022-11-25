"Я нокаутую його": жертва Ломаченка хоче реваншу з українцем

Американський проспект легкої ваги Джемейн Ортіс вважає, що може нокаутувати українця Василя Ломаченка у реванші.

Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу Themistode.

"У його команді вважають, що він переміг 8:4. Я вірю, що це я виграв 8:4. Зрештою, коли люди говорять у ЗМІ, то це просто думка.

Я б із задоволенням провів реванш. Якщо Лома дасть мені ще один бій, то я гадаю, він буде цікавішим для фанатів. Вони хочуть це побачити. Якщо в команді Ломаченка справді вірять, що перемогли, побиймося знову і подивимося, чи зможе він виграти з великою перевагою, або ж це зроблю я. Знаю, що якщо зустрінуся з ним ще раз, то нокаутую його. Я не дозволю довести бій до суддівського рішення", – сказав Ортіс.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з абсолютним чемпіоном світу американцем Девіном Гейні за всі пояси легкого дивізіону. Після перемоги над Ортісом український боксер зустрівся в ринзі зі своїм майбутнім суперником.

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