"Я пішов би рубатися, це ж війна": легендарний боксер хотів би спробувати свої сили у бою з Усиком

Джошуа нарвався на критику відомого співвітчизника.

Легендарний ексбоксер Леннокс Льюїс оцінив дії Ентоні Джошуа у поєдинку з Олександром Усиком, а також розповів, як би він боксував із українцем.

"Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би рубатися, це ж війна!

Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що їх не було. Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в суперважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", - заявив Льюїс в ефірі подкасту The Fight Is Right.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

