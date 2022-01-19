"Я пішов би рубатися, це ж війна": легендарний боксер хотів би спробувати свої сили у бою з Усиком

Джошуа нарвався на критику відомого співвітчизника.
Легендарний ексбоксер Леннокс Льюїс оцінив дії Ентоні Джошуа у поєдинку з Олександром Усиком, а також розповів, як би він боксував із українцем.
"Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би рубатися, це ж війна!
Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що їх не було. Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в суперважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", - заявив Льюїс в ефірі подкасту The Fight Is Right.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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