"Я пішов з цього світу на п'ять хвилин": зірковий данець згадав, як пережив зупинку серця під час Євро-2020

"Я пішов з цього світу на п'ять хвилин": зірковий данець згадав, як пережив зупинку серця під час Євро-2020

Данський хавбек прокоментував момент, який розділив його життя на "до" та "після".

Півзахисник збірної Данії та "Брентфорда" Крістіан Еріксен поділився спогадами про зупинку серця під час поєдинку Євро-2020.

"Я пішов з цього світу на п'ять хвилин - до того моменту, поки моє серце не завели знову. Я пам'ятаю абсолютно все, за винятком цих п'яти хвилин. Мені потім сказали, що минуло 5 хвилин. А так, я пам'ятаю все - як на мене" вкинули з ауту, як м'яч ударився об моє коліно, що сталося далі – я вже не знаю.

Потім я прийшов до тями, а навколо мене було багато людей, я відчув, що хтось тисне мені на грудну клітку, щоб я знову задихав. Я розплющив очі і побачив усіх цих людей поряд зі мною і не зрозумів, що відбувалося.

На той момент я взагалі не уявляв, що сталося. Я думав: "Щось трапилося з моїми ногами? Я зламав спину? Чи можу я підняти ногу?" Загалом я просто намагався зрозуміти, що трапилося.

Потім у лікарні я почув, як хтось сказав: "Як довго він був без тями?", а хтось відповів: "П'ять хвилин". Ось тоді я вперше почув, що сталося", - розповів Еріксен в інтерв'ю ВВС.

Нещодавно зірковий форвард повернувся до футболу - Еріксен підписав контракт на півроку з новачком АПЛ "Брентфордом".

Раніше Еріксен грав за міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем . Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;

. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством; Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021;

"Брентфорд" наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 23 турів в активі "бджіл" 23 очки.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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