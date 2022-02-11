"Я пішов з цього світу на п'ять хвилин": зірковий данець згадав, як пережив зупинку серця під час Євро-2020

Данський хавбек прокоментував момент, який розділив його життя на "до" та "після".
Півзахисник збірної Данії та "Брентфорда" Крістіан Еріксен поділився спогадами про зупинку серця під час поєдинку Євро-2020.
"Я пішов з цього світу на п'ять хвилин - до того моменту, поки моє серце не завели знову. Я пам'ятаю абсолютно все, за винятком цих п'яти хвилин. Мені потім сказали, що минуло 5 хвилин. А так, я пам'ятаю все - як на мене" вкинули з ауту, як м'яч ударився об моє коліно, що сталося далі – я вже не знаю.
Потім я прийшов до тями, а навколо мене було багато людей, я відчув, що хтось тисне мені на грудну клітку, щоб я знову задихав. Я розплющив очі і побачив усіх цих людей поряд зі мною і не зрозумів, що відбувалося.
На той момент я взагалі не уявляв, що сталося. Я думав: "Щось трапилося з моїми ногами? Я зламав спину? Чи можу я підняти ногу?" Загалом я просто намагався зрозуміти, що трапилося.
Потім у лікарні я почув, як хтось сказав: "Як довго він був без тями?", а хтось відповів: "П'ять хвилин". Ось тоді я вперше почув, що сталося", - розповів Еріксен в інтерв'ю ВВС.
Нещодавно зірковий форвард повернувся до футболу - Еріксен підписав контракт на півроку з новачком АПЛ "Брентфордом".
- Раніше Еріксен грав за міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;
- Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021;
- "Брентфорд" наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 23 турів в активі "бджіл" 23 очки.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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