"Я погодився на всі умови": Усик розповів про причини зриву історичного бою з Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував зрив свого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер зізнався, що виконав усі вимоги "Циганського короля" для проведення об'єднавчого поєдинку, проте британець однаково не збирався виходити з ним у ринг.

"Коли я зрозумів, що бою не буде? Коли Тайсон Ф'юрі сказав про 70% на 30% (умови розподілу гонорару – прим.). Уся моя команда сказала, що він божевільний. Я буквально наступного день кажу: "Я згоден". Ну всі типу: "Ого!". Тут не в грошах справа, а в поєдинку за "абсолюта", який чекає багато людей. Гроші – це добре. Це додатково для моєї родини, я міг би допомогти тим, хто цього потребує. Але тут саме поєдинок, його масштаб. Бій за "абсолюта", якого не було в хевівейті вже багато десятиліть.

Він думав, що я не погоджусь, що я скажу: "Та ні!". Я погодився на ці умови, потім він сказав про реванш, хоча його команда вписувала реванш, а не моя. Потім, вже коли я й на це погодився, вони написали: "Ок, давай тоді наступний поєдинок 70% на 30% на нашу користь". Вони кажуть: "Ви взагалі очманіли". Я розумів, що це вже гра від Тайсона Ф'юрі. Мені здається, він не тренувався. Він приходив до залу і кричав: "Я відбоксував 15 раундів спарингу".

Послухай, можна відбоксувати 15 раундів по одній хвилині, по 30 секунд. Він хлопець непередбачуваний, багато чого хоче на свій лад. Він навіть не міг подумати, що я погоджуся на всі умови, які він пропонував. Із ним не можна бути впевненим на три відсотки або навіть один, що він вийде на поєдинок. Він грає у свою гру і вважає себе королем", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Кобелькова.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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