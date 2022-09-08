"Я покращена версія Усика": Ф'юрі обіцяє зробити з українцем те, що Боу влаштував Холіфілду

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі переконаний, що без проблем здолає українця Олександра Усика у бою за "абсолюта".

"Циганський король" продовжує робити гучні заяви на адресу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі назвав свої переваги над українцем у бою за абсолютного чемпіона світу надважкої ваги.

"Я можу робити все, що робить Усик, але краще. Я покращена версія Усика. Ніколи не бачив боксера швидшого за мене. Всі думають, що він швидкий, просто тому, що він середньоваговик.

Я сильніший, у мене вдвічі довші руки, я на 30 сантиметрів вищий і я хоробріший. Чому? Хоробрість – це коли ти підіймаєшся з канвасу і б’єшся в 12-му раунді після того, як тебе наглухо нокаутували.

Хоробрість – це коли ти двічі підіймаєшся в четвертому раунді, щоб покласти засранця на канвас в 11-му. Ось, що таке бійцівська хоробрість.

Я зроблю з цим маленьким європейцем те, що Ріддік Боу зробив з Евандером Холіфілдом у першому та третьому боях. Гарний великий хлопець завжди поб'є гарного маленького хлопця. Він хороший маленький боєць, а не хороший великий", – цитує Ф'юрі WMMAA.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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