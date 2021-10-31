"Я повернувся, сучки": Макгрегор анонсував найвеличніший камбек в історії спорту

Ірландець відновився після жахливої травми, отриманої в останньому бою проти Дастіна Пор'є.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор не збирається завершувати бійцівську кар'єру.

33-річний ірландець провів перше повноцінне тренування після моторошного перелому, отриманого в поєдинку з американцем Дастіном Пор'є, який відбувся у ніч проти 11 липня. Тоді Конор наприкінці першого раунду зламав ногу і залишив октагон на ношах, а пізніше переніс операцію.

Відеороликом зі свого тренування Макгрегор поділився в Instagram.

"Знову в рукавичках. Що за кайф! Погнали, командо. Як сказав мій добрий друг Арнольд Шварценеггер: "Я повернувся, сучки". Повернувся із подвоєною енергією.

Дякую всім моїм лікарям та моїй команді за те, що так швидко поставили мене на ноги після операції. Є робота, яку треба зробити. Ця робота - це те, чим я відомий. Приготуйтеся до найвеличнішого повернення в історії спорту" - написав Конор у соцмережі.

На рахунку 32-річного Макгрегора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

Липневий поєдинок Макгрегора з Пор'є став уже третьою їхньою дуеллю в октагоні. Перший бій між Конором і Дастіном відбувся 27 вересня 2014 року - ірландець нокаутував американця в першому раунді. У січні 2021 року бійці зійшлися вдруге - Пор'є взяв реванш, перемігши нокаутом у другому раунді.

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