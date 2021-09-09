"Я повинен у вас питати?" Журналіст вивів Петракова на емоції після нічиєї з Чехією (відео)

"Я повинен у вас питати?" Журналіст вивів Петракова на емоції після нічиєї з Чехією (відео)

Керманич "синьо-жовтих" був не в найкращому настрої після втраченої перемоги.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков на післяматчевій пресконференції після нічиєї із Чехією (1:1) емоційно відреагував на запитання одного з журналістів про ігрову схему команди.

"А я повинен вам зателефонувати і запитати, як грати? Або як? Ну, я так граю. Чому я повинен міняти схему? Скажіть мені, чому? Тому що ви хочете, щоб я змінив схему? Я ж головний тренер. Розумієте? Я - головний тренер, я граю за такою схемою. Чому я повинен міняти схему?

Соболь відіграв? Я поставив, він відіграв. Хіба вам не подобається? Що ж робити. Вам не подобається ця збірна. Не всім же я повинен подобатися", - сказав Петраков.

Поєдинок із чехами був для Петракова третім на чолі національної команди.

1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки з французами (1:1).

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