"Я повинен відібрати титул": непереможний суперник Берінчика пригрозив українцю нокаутом

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс поділився очікуваннями від прийдешнього бою з чемпіоном світу за версією WBO українцем Денисом Берінчиком.

Американець переконаний, що зможе перемогти українського боксера і заволодіти його чемпіонським титулом, причому має намір виграти поєдинок нокаутом.

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"Я дуже схвильований, це "Медісон Сквер Гарден". Нью-Йорк – мій другий дім. У мене там сім'я, тож я готовий приїхати туди заради них. Це легендарне місце. І тепер, коли я б'юся там за свій перший титул чемпіона світу, це означає для мене ще більше.

Берінчик – непереможний, ніхто не хоче втратити свій рекорд без поразок. Він йде на бій після своєї найбільшої перемоги, яка була проти Емануеля Наваррете. У нього набагато більше досвіду, ніж у мене. Я повинен відібрати титул у нього.

Я ніколи не змагався проти такого стилю боксу, як у нього. Це щось нове для мене. Але якщо вам сподобався мій останній бій, вас чекає те ж саме – чудове шоу, пекельний поєдинок, який ви не зможете пропустити.

Почуваюся надзвичайно сильним, мотивованим. Ніщо не може відвернути мене від моєї мети – стати чемпіоном світу 14 лютого. Я почуваюся чудово, я готовий влаштувати шоу.

Я можу думати лише про свій титул чемпіона світу. Усе залежить від того, як саме я нокаутую Берінчика – тоді стану одним з тих великих імен, з якими захочуть битися", – сказав Девіс в інтерв'ю для The Ring.

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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