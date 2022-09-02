"Я, про всяк випадок, прописаний": Усик з гумором відповів Ф'юрі, який обізвав українця "безхатьком"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик дотепно відреагував на образи з боку володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

Після перемоги Усика над Джошуа в реванші "Циганський король" заявив, що готовий вийти в ринг проти Олександра та "позбавить українского безхатька його титулів".

На пресконференції в Києві український боксер пригадав це нахабне висловлювання британця, прокоментувавши його в досить жартівливій манері.

"Із Ф'юрі поєдинок хочеться. Він буде дуже гучним. Він же каже, що він - "Король королів", усіх б'є, всіх поб'є. "Безхатьками" обзиває і все таке. Я, про всяк випадок, прописаний, і постійне місце проживання в мене є. Так, колись не було прописки, але зараз все чітко. Навіть будинок є. Так, гучний поєдинок з ним буде.

Про завершення кар'єри, звичайно, також думаю. Із синами своїми про це спілкувався, і все таке. Але ще хочеться побоксувати на "Олімпійському". От на ньому можна відбоксувати і сказати: "Я дуже вам дякую, а далі вже будемо працювати в іншому напрямку". На "Олімпійському" можна буде вже зав'язувати. Можна навіть буде Ф'юрі вдруге там набуцкати", - сказав Усик.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі може відбутися наприкінці 2022-го або на початку 2023 року.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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