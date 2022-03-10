"Я проти війни та страждань безневинних людей": одна з найкращих тенісисток планети підтримала Україну

Польська спортсменка висловила свою солідарність із українським народом.

Четверта ракетка світу Іга Свентек висловилася про війну, яку Російська Федерація розв'язала на території України.

Польська тенісистка підтримала український народ та закликала допомагати всім українцям, які постраждали від російських загарбників.

"Я проти цієї війни та страждань безневинних людей. Я хочу продемонструвати, нехай і символічно, свою солідарність з Україною, тому свої матчі в Індіан-Уеллс я гратиму зі стрічкою кольорів українського прапора. Якщо інші гравці висловлять бажання підтримати Україну цим символічним жестом, ми приготували багато стрічок і можемо дати їх вам.

Мені всього 20 років, у мене не такий великий життєвий досвід, тому я не робитиму вигляду, що точно знаю, як допомагати в умовах війни. Я довіряю конкретним установам та моїй команді. Я знаю, що варто підтримувати такі організації, як Polish Humanitarian Action або Польський Червоний Хрест та інші, які організовано допомагають та підтримують людей.

Я захоплююся силою та мужністю українців та пишаюся поляками, які надають величезну допомогу українцям, відкривають їм свої будинки та підтримують біженців на кордонах. Допомога постраждалим - це наша перша реакція. Допомога потрібна і, ймовірно, буде потрібна і в майбутньому, тому важливо підтримувати громадські організації, які мають багаторічний досвід роботи під час гуманітарних криз.

Я хочу висловити солідарність із українськими тенісистами. Я бачила, що їхні попередні матчі давалися їм непросто, але водночас вони були дуже важливими. Я також вважаю, що важливо робити свою роботу - грати в теніс. Коли ми граємо та коли виграємо, люди можуть почути нас. Коли ми граємо, ми спілкуємося зі ЗМІ з усього світу. Те, що ми говоримо, важливе для наших уболівальників, і це величезний привілей та відповідальність", - написала Свентек на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

УПЛ закликала європейські чемпіонати припинити трансляцію матчів у Росії

"Російському суспільству промили мізки, Путін - терорист": Беленюк - про брехню пропагандистів РФ

"НАТО, закрийте небо": капітан збірної України з баскетболу влаштував нову антивоєнну акцію