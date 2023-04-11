"Я роздратований": непереможний британець побідкався через майбутній бій Усика

Джо Джойс невдоволений тим, що не він стане наступним суперником українця.

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс висловив розчарування ситуацією навколо майбутнього поєдинку чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

37-річний Джойс вважає несправедливим, що його співвітчизник Даніель Дюбуа опинився першим у черзі на титульній бій з українцем.

У листопаді 2020 року Джо нокаутував Дюбуа, завдавши йому єдиної поразки в кар'єрі. Однак тепер Джойс виявився лише третім у списку обов'язкових претендентів на поєдинок з Усиком, прпоустивши вперед ще й хорвата Філіпа Хрговича.

"Я роздратований. Мене дратує, що Дюбуа та Хргович попереду мене в черзі на бій з Усиком. Але, на жаль, це поза моїм контролем. Дюбуа пощастило, що він зазнав нищівної поразки від мене, а тепер перебуває попереду мене в списку претендентів на чемпіонський пояс. Таке тільки в боксі можливо.

Насправді мене ніщо не дивує. Я просто терплю та очікую свого шансу. Якщо я просто продовжу перемагати, то отримаю бій за титул чемпіона світу. Я б хотів битися з Ф'юрі, Усиком, Джошуа. Можливо, Вайлдер останній у цьому списку", – сказав Джойс в інтерв'ю Sky Sports.

У послужному списку Джойса 15 перемог (14 – нокаутом) у 15 поєдинках. У своєму останньому бою він у вересні минулого року нокаутував новозеландця Джозефа Паркера і завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBO.

Нагадаємо, Усик 29 квітня повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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