"Я розумію, чому так багато чемпіонів прийшло саме з вашої країни": відомий тренер звернувся до українського народу (відео)

"Я розумію, чому так багато чемпіонів прийшло саме з вашої країни": відомий тренер звернувся до українського народу (відео)

Тедді Атлас назвав українців надзвичайно хоробрими людьми.

Відомий американський тренер з боксу Тедді Атлас звернувся до українців, які продовжують невпинно боротися з російськими окупантами.

Звернення фахівця до народу опублікував World Boxing Council Ukraine в Facebook.

"Я Тедді Атлас, і це послання до людей з України. Ви – дуже особливі люди , ви – хоробрі і горді! І зараз я розумію, чому так багато чемпіонів світу прийшло саме з вашої країни.

Я також розумію, що люди б’ються, воюють за дітей, за їхні домівки, за їхню країну, за своє право обирати долю на їхній власній землі, проживати їхнє життя там, де вони повинні його проживати.

Я знаю, що ці люди – Ви, ніколи не можуть бути переможені ворогом, який б’ється заради наживи, за якесь майно, за владу і за зло. Ми всі відчуваємо вашу волю до перемоги, вашу любов до вашої країни. Відчуваємо вашу відданість, ми – відчуваємо це.

Ми відчуваємо ваш дух, ми відчуваємо все це, і так само відчуває це Господь бог. Наші молитви з вами", – сказав Атлас.

Зазначимо, що у 2018 році під керівництвом Тедді Атласа українець Олександр Гвоздик здобув чемпіонський титул.

Нагадаємо, що відома спортивна журналістка та дружина захисника збірної України та "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан надзвичайно емоційно звернулася до росіян, чия армія продовжує вбивати українців за наказом свого президента Володимира Путіна.

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