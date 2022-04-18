"Я шокований, такої відповіді не очікував": Петраков пригрозив вигнати гравців "Динамо" зі збірної України

Керманич "синьо-жовтих" переконаний, що інтереси національної команди повинні бути понад усе.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков обурився відмовою київського "Динамо" 29 квітня відпустити своїх гравців у розташування національної команди для підготовки до матчів плейоф відбору ЧС-2022.

Раніше президент "біло-синіх" Ігор Суркіс пояснив рішення столичного клубу. За його словами, футболісти "Динамо" не зможуть прибути вчасно до табору збірної через участь у благодійних матчах на підтримку України. 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова лише 23 травня.

"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати?

У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз? Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомила всі наші клуби, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пригадую, щоб "Динамо" на той час оголосило графік благодійних матчів, який навело в листі до нас.

Мені ніхто не телефонував і нічого не пропонував. Якісь корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани. От, приміром, до мене звернувся Даріо Срна з донецького "Шахтаря", попросивши дати можливість збірникам зіграти в товариському матчі донеччан із "Гайдуком" 1 травня, одразу після чого футболісти переїдуть до табору національної команди. Один-два дні вирішальної ролі не грають - і я пішов назустріч", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Петраков заявив, що футболістам збірної України дозволили виїхати за кордон саме для того, щоб готуватися до поєдинків національної команди. Керманич "синьо-жовтих" наголосив, що або гравці "Динамо" вчасно прибувають на збір, або ж їх просто замінять на інших.

"Тут навіть нічого коментувати. Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній керманич - бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це - нісенітниця!

Поки я головний тренер національної команди, саме я відповідаю за її підготовку до ігор та результат. Усе інше - від лукавого. І ще одне: за всієї поваги до спаринг-партнерів киян і до того, що вони підтримують ідею збору коштів на допомогу українській армії та українському народу, вони не належать до топ-клубів Європи, тож не слід перекручувати поняття!

Очевидно, що динамівці можуть провести ці ігри й без збірників, до того ж, як ми вже бачили, вони вдало використовували фактор виступу своїх орендованих футболістів в обох командах товариського матчу, як це було з Беньяміном Вербичем. Це показові поєдинки, і турнірний фактор у них не є першочерговим.

Передусім, хочу наголосити, що ця позиція клубу - це не ідея футболістів: я постійно на зв'язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик до національної команди - 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор. Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу й за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом - тож не потрібно вигадувати причини, які не існують, й вставляти палки в колеса під час процесу підготовки головної команди. У країні триває війна, і зараз немає напівтонів. Усе має бути чітко: є виклик до збірної - прошу з'явитися. Якщо ні - хай як це не прикро, доведеться "Динамо" повернутися до України, а мені - замінити динамівців гравцями з інших клубів", - сказав Петраков.

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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