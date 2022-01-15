"Я створив би йому багато проблем": непереможний британець заявив про готовність вийти на ринг з Усиком

"Я створив би йому багато проблем": непереможний британець заявив про готовність вийти на ринг з Усиком

Джойс вірить у свій успіх у бою з українським боксером.

Британський боксер Джо Джойс прокоментував майбутній реванш між співвітчизником Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Зі слів бійця, фаворитом другого бою є український боксер.

"У першому бою Усик показав чудовий виступ. Я знову розраховую побачити щось подібне або навіть ще кращий виступ", - цитує Джойса SecondsOut.

Джойс також висловився про можливий поєдинок із Усиком.

"Я створив би Усику багато проблем. Стилі роблять бої. Я вважаю, що мій стиль добре підходить для того, щоб змагатися з ним. Постійний тиск з мого боку зробив би бій чудовим", - зазначив він.

Джойс міг провести бій з Усиком, проте їхня зустріч зірвалася, адже українець домовився про поєдинок з Джошуа за титульний пояс.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В останньому поєдинку, який відбувся 24 липня, Джойс переміг боксера із Камеруну Карлоса Такама.

Загалом британець провів 13 поєдинків. У всіх боях переміг, 12 поєдинків завершив достроково.

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