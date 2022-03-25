"Я так більше допоможу своїй країні": Усик вирішив розпочати підготовку до реваншу з Джошуа (відео)

"Я так більше допоможу своїй країні": Усик вирішив розпочати підготовку до реваншу з Джошуа (відео)

Олександр залишив Україну та захищатиме чемпіонські пояси.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик виїхав з України та готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це 35-річний спортсмен, який у перші дні російського вторгнення вступив до територіальної оборони, повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Усім доброго вечора. Я ухвалив рішення почати підготовку до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом.

Дорогі друзі, дуже велика кількість моїх близьких зателефонувала мені та підтримала в цьому. Злостивці, добра вам і щастя, радості і миру. Все буде слава Богу і все буде Україна. Усім добра", - сказав Усик у відеозверненні.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн повідомляв, що реванш може відбутися в червні цього року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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