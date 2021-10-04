"Я тебе зараз витягну, спускайся сюди": Селезньов погрожував вболівальнику фізичною розправою в матчі УПЛ (відео)

"Я тебе зараз витягну, спускайся сюди": Селезньов погрожував вболівальнику фізичною розправою в матчі УПЛ (відео)

І це при тому, що гравець щойно відбув дискваліфікацію.

Футболіст ужгородського " Миная " Євген Селезньов, схоже, вляпався в черговий скандал.

36-річний форвард у поєдинку 10-го туру української Прем'єр-ліги проти "Металіста-1925" пригрозив одному з вболівальників, коли той почав пригадувати виступи гравця за російську "Кубань".

"Селя - в РПЛ", - кричали фанати, натякаючи на минулі виступи Євгена в Росії. Селезньов не витримав, підійшов до трибун, почав відповідати на провокації уболівальників і погрожував розібратися з кимось із них.

Із відповіддю Селезньов не забарився: я тебе зараз витягну (нерозбірливо), хочеш? Спускайся сюди! А можна я сюди вилізу? А можете мені його сюди витягнути? Останні дві фрази нападник адресував стюарду стадіону.

А ось й друге відео цього інциденту.

Сам матч завершився мінімальною перемогою "Металіста-1925" із рахунком 1:0 ;

; Цього сезону на рахунку Селезньова вісім матчів в УПЛ та жодної результативної дії. "Минай" із 6 балами йде на передостанній позиції;

Минулого сезону Селезньов грав за "Колос", але зі скандалом покинув клуб після зимової паузи. ЗМІ писали, що форвард прийшов на товариський матч у нетверезому стані.

Додамо, Селезньов лише перед грою з харків'янами відбув двоматчеву дискваліфікацію за демонстрацію середнього пальця фанатам.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов потрапив у новий скандал, вийшовши на матч УПЛ з донецьким "Шахтарем" без нашивки "Слава Україні".

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