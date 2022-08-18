"Я тигр? Я білий кролик": Усик дотепно розсмішив журналіста перед реваншем із Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відзначився цікавим висловлюванням під час спілкування з пресою напередодні другого поєдинку з Ентоні Джошуа.

Українського чемпіона попросили детальніше розповісти про його патріотичний образ на пресконференції.

"На мені національний одяг козаків-воїнів. Це червоні штани, чоботи, вишиваночка наша. Війна в Україні додає мотивації. Віра моя, Господь мій, народ мій додає мені мотивації, сім'я моя", - прокоментував Усик.

Після цього Олександра попросили пояснити одну з його фраз із пресконференції. Українець відповів по-філософськи та з порцією гумору.

"Як пояснити мій вислів "Ми з Ентоні Джошуа народжені для того, щоб змагатися за життя"? Коротко не можу - це важко. Сонце підіймається - підіймаємося ми. Косуля біжить - за нею біжить тигр. Для того, щоб жити, їй потрібно втекти від нього. Щоб жити йому, треба спіймати та з'їсти її. Хто не змагається - той не живе. Я тигр? Оу... Я - білий кролик", - сказав Усик, чим неабияк розсмішив журналіста Sky Sports.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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