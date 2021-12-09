"Я трансґендерів не б'ю": скандальний футболіст Селезньов висловився про свої погрози в бік журналіста

"Я трансґендерів не б'ю": скандальний футболіст Селезньов висловився про свої погрози в бік журналіста

Євген запевнив, що не боїться притягнення до відповідальності за свої слова.

Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував свій конфлікт з журналістом та ведучим програми "ТаТоТаке" Андрієм Сеньківим.

У випуску від 25 листопада журналіст розповсюдив інформацію про порушення гравцем дисципліни. Це неабияк розлютило Селезньова і він почав телефонувати Сеньківу, обматюкав його і погрожував розправою.

У відповідь ютуб-канал "ТаТоТаке" опкблікував запис розмов Селезньова з Сеньківим. А сам журналіст написав на футболіста заяву до поліції.

У коментарі Tribuna.com Селезньов заявив, що не боїться відповідальності за образи та погрози на адресу журналіста.

- Наробили ви сьогодні галасу з Сеньківим.

- Я наробив? Чи він?

- Ваші стосунки з ним.

- Я не маю з ним стосунків, я його знати не знаю.

- За Андрія вже заступився депутат ВР Гончаренко та попросив поліцію взяти під контроль ваші погрози фізичного насильства. Чи не боїтеся притягнення до відповідальності?

- За що саме?

- Ви сказали, що хочете набити Сеньківу обличчя.

- Гончаренко - це той, що з Одеси?

- Так.

- Ха-ха-ха. Ну, хай притягає до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що. Якщо Сеньків каже, що він не чоловік, а трансґендер, я маю трансґендеру бити обличчя?

- А у вас погане ставлення до трансґендерів?

- Ні. Але якщо він не чоловік та не жінка, то хто він тоді?

- Мабуть, він пожартував.

- Не знаю. Як можна таке сказати?

- Поїдете до нього в студію і розбиратиметеся?

- Я трансґендерів не б'ю. Куди я їхатиму. То були емоції. Я не мав права говорити на камеру матом, тому що на мене дивляться діти, які рівняються на когось. Гончаренко написав це, але нехай він дивиться за собою. За мною дивитися не треба.

- Ще є комітет етики та чесної гри, від якого теж може прилетіти.

- А я нечесно граю?

- Ви обзивали Сеньківа та погрожували йому.

- Він сам себе обізвав, сказав, що він трансґендер. Не я його обзивав. Він надає неправдиву інформацію. Його набрала команда на чолі з тренером та мною. Він каже: "Я так думаю". Чому ти маєш право писати брехню, якщо ти вважаєш себе журналістом? Виходить, ти брехун.

- Може, йому хтось із клубу злив цю інформацію.

- Ніхто нічого не зливав. Якби що було зливати, то злили б. Але він просто вигадав це. За кожне слово я відповім. Поліція - без запитань. Те, що каже Гончаренко, мені до дупи. Н***я собі, великий депутат. Одесит говоритиме, щоб мене на контроль взяли. Та хай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, то в чому проблема? Я ні за що не хвилюватимуся. Якщо я маю рацію, то я маю рацію, - сказав Селезньов.

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