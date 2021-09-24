"Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу": Джошуа націлився нокаутувати Усика

"Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу": Джошуа націлився нокаутувати Усика

Ей Джей переконаний, що захистити пояси йому допоможе досвід виступів у хевівейті.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа поділився планом на майбутній титульний поєдинок з українцем Олександром Усиком.

31-річний британець заявив, що збирається відправити українського боксера в нокаут. Він вважає, що вирішальним у цій битві стане його більший досвід поєдинків у хевівейті.

"Зараз я почуваюся краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика.

Це стиль Кронк. Я спостерігав за багатьма речами - мені подобається склад розуму Емануеля Стюарда. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут. Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - цитує Джошуа BoxingScene.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання