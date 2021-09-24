"Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу": Джошуа націлився нокаутувати Усика

Ей Джей переконаний, що захистити пояси йому допоможе досвід виступів у хевівейті.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа поділився планом на майбутній титульний поєдинок з українцем Олександром Усиком.
31-річний британець заявив, що збирається відправити українського боксера в нокаут. Він вважає, що вирішальним у цій битві стане його більший досвід поєдинків у хевівейті.
"Зараз я почуваюся краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика.
Це стиль Кронк. Я спостерігав за багатьма речами - мені подобається склад розуму Емануеля Стюарда. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут. Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - цитує Джошуа BoxingScene.
У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.
Читайте також:
- Усик - Джошуа: де дивитися бій та прогнози букмекерів
- Стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву
- "На добраніч": Джошуа залякує Усика нокаутом перед битвою за чотири чемпіонські титули (відео)
- "За це я і люблю бокс": Ломаченко зробив прогноз на поєдинок Усика проти Джошуа
- "Джошуа - стара дешева подушка": Ф'юрі пророкує Ей Джею крах у супербитві з Усиком
- Брати Клички розповіли, чого очікують від бою Усик - Джошуа