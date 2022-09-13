"Я тут, щоб перемагати": наступний суперник Ломаченка впевнений, що зможе здолати українця

Американський легковаговик Джемейн Ортіс має намір здобути перемогу над колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком.
Американський боксер легкої ваги Джемейн Ортіс поділився очікуваннями від поєдинку з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком.
"Я в захваті від цього бою. Василь Ломаченко – чудовий боєць, але я тут, щоб перемагати.
Щойно я виграю цей бій, я націлюся на можливість стати чемпіоном світу. Це мрія, яка здійснилася", - цитує Ортіса Sky Sports.
Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня на арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку, США.
Українець сподівається, що в разі перемоги над американцем зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.
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