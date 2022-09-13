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"Я тут, щоб перемагати": наступний суперник Ломаченка впевнений, що зможе здолати українця

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"Я тут, щоб перемагати": наступний суперник Ломаченка впевнений, що зможе здолати українця

instagram.com/jamaineortiz/

Американський легковаговик Джемейн Ортіс має намір здобути перемогу над колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком.

Американський боксер легкої ваги Джемейн Ортіс поділився очікуваннями від поєдинку з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком.

"Я в захваті від цього бою. Василь Ломаченко – чудовий боєць, але я тут, щоб перемагати.

Щойно я виграю цей бій, я націлюся на можливість стати чемпіоном світу. Це мрія, яка здійснилася", - цитує Ортіса Sky Sports.

Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня на арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку, США.

Українець сподівається, що в разі перемоги над американцем зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом.

  • На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
  • В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
  • Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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