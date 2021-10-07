"Я творю історію": Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Вайлдера та зверхньо "вколов" Усика

Британський чемпіон у зневажливому тоні згадав про українського боксера.

Володар пояса WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі на фінальній пресконференції перед поєдинком з американцем Деонтеєм Вайлдером заявив, що переможе "Бронзового бомбардувальника" нокаутом.

"Циганський король" сказав, що він єдиний з чемпіонів, хто ще не програвав, не рахуючи Олександра Усика, який "п'ять хвилин був чемпіоном світу".

Читайте також: Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися чемпіонську супербитву та прогнози букмекерів

"Вайлдер - психологічно слабка людина. Я нокаутую його. Якщо я знищив Уайлдера в реванші, то в третьому поєдинку буде ще гірше.

Серед чемпіонів я залишився останнім. Я єдиний з нас, хто ще не програвав. А, я забуваю, що Усик п'ять хвилин був чемпіоном світу. Я говорив про групу, яка була раніше - останні 10 років. Я останній, хто досі тут, перший дворазовий чемпіон світу. У мене немає жодної поразки. Я творю історію", - резюмував Ф'юрі.

Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання