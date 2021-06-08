"Я в захваті": наречена Роналду в ефектному вбранні попозувала на даху нового готелю Кріштіану

Дівчина заманює клієнтів всіма доступними способами.
Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, запросила всіх бажаючих відвідати новий готель свого обранця в Мадриді.
Друга половинка 36-річного форварда туринського "Ювентуса" опублікувала в Instagram кілька фото в ефектному вбранні, на яких вона позує перед камерою на даху готелю.
"Вітаю Кріштіану з відкриттям цього готелю мрії в самому серці Мадрида. Я все ще у захваті від того, що ти створюєш з такими зусиллями і сміливістю.
Запрошую вас відкрити для себе цей простір, який розбурхає вас і змусить мріяти", - написала в коментарі до посту Родрігес.
Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду блиснула шикарними формами в купальнику.