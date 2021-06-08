"Я в захваті": наречена Роналду в ефектному вбранні попозувала на даху нового готелю Кріштіану

Дівчина заманює клієнтів всіма доступними способами.

Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, запросила всіх бажаючих відвідати новий готель свого обранця в Мадриді.

Друга половинка 36-річного форварда туринського "Ювентуса" опублікувала в Instagram кілька фото в ефектному вбранні, на яких вона позує перед камерою на даху готелю.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

"Вітаю Кріштіану з відкриттям цього готелю мрії в самому серці Мадрида. Я все ще у захваті від того, що ти створюєш з такими зусиллями і сміливістю.

Запрошую вас відкрити для себе цей простір, який розбурхає вас і змусить мріяти", - написала в коментарі до посту Родрігес.

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає. Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.

і від сурогатної матері. А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду блиснула шикарними формами в купальнику.

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