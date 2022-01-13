"Я вб'ю тебе!": зірка "Ювентуса" мало не побився з представником переможця Суперкубка Італії (відео)

"Я вб'ю тебе!": зірка "Ювентуса" мало не побився з представником переможця Суперкубка Італії (відео)

Бонуччі погрожує дискваліфікація.

У середу, 12 січня, міланський "Інтер" у напруженій боротьбі обіграв туринський "Ювентус" та став володарем Суперкубка Італії-2021 .

Вирішальний гол забив на 120-й хвилині Алексіс Санчес. Цей гол спровокував скандальну ситуацію: секретар "Інтера" Крістіано Моццілло бурхливо святкував забитий м'яч поруч із захисником "Ювентуса" Леонардо Бонуччі і цим розлютив футболіста.

"Ти святкуєш прямо перед моїм обличчям, нащо ти це робиш? Я вб'ю тебе!" – кричав розлючений Бонуччі. Моццілло спробував заспокоїти Бонуччі і відсунути його від себе. На щастя, бійки вдалося уникнути.

Ma che ha fatto Bonucci al gol di Sanchez? pic.twitter.com/XMxUehnwz4 — Roberto Dupplicato (@duppli) January 12, 2022

Тепер захиснику загрожує дискваліфікація за неспортивну поведінку у матчі.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Il Tempo, свідками події були федеральні слідчі. Якщо вони звернуться до спортивного суду, це загрожує захисникові збірної Італії відстороненням від участі у майбутніх іграх Серії А.

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