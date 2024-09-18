"Я вільний, коронувати мене не треба": Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту Кракова

Боксер подякував президенту та дипломатам, які посприяли його швидкому звільненню.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення після свого затримання в аеропорту Кракова.

Боксер заявив що сталися "деякі непорозуміння" та повідомив, що вже перебуває на волі. Він також подякував за своє швидке звільнення українським дипломатам та особисто президенту України Володимиру Зеленському.

"Дорогі друзі, усім доброї ночі. Усе чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації та послу Україні в Польщі.

Особисто хочу подякувати нашому президентові, який дуже хвилювався за це й особисто вирішував це питання. Володимире Олександровичу, дякую вам особисто.

Слава Богу за все та слава Україні. Усе чудово. Я вільний, коронувати мене не треба", – сказав Усик у сторіз в Instagram.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня Усика затримали в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.

Раніше повідомлялося, що Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав "непорозумінням, яке швидко вирішилося".

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