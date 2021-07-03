"Я вірю в Україну": ексгравець збірної Росії побажав перемоги команді Шевченка

Матч відбудеться 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Колишній футболіст збірної Росії і московського "ЦСКА" Василь Березуцький побажав успіху українській збірні у грі з англійцями під час чвертьфіналу Євро-2020, який відбудеться 3 липня у Римі.

Про це він сказав у коментарі "Коммент.Шоу".

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За його словами, збірна України з футболу має всі шанси здобути перемогу у грі з "Трьома левами". Адже плей-офф турніру показав: фаворити часто стикаються з труднощами.

"Я вірю в Україну і можу сказати чому. По-перше, збірна Англії на цьому чемпіонаті виглядає блідо. Як показують матчі плей-офф, немає слабких суперників. Ігри відбуваються в рівній боротьбі і в кожної команди є шанс на перемогу. Неважливо, будуть вони грати від оборони або грати в атаку. Я буду цілком підтримувати Україну і сподіватися, що вони доберуться до півфіналу", - сказав Березуцький.

Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

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