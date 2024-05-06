"Я вже старий": Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри

Василь відповів на запитання, коли збирається повісити рукавички на цвях.
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко висловився щодо можливого завершення своєї боксерської кар'єри.
За словами 36-річного українця, йому залишилося провести в боксі не більше, ніж кілька років.
"Якщо ви говорите про вік у боксі та вагові категорії, то я погоджуся – я вже старий. Але як щодо надважкої ваги? У 36 років багато надважковаговиків можуть тільки починати. Але, звичайно ж, моя кар'єра майже завершена. Питання в тому, скільки вона ще триватиме – один, два, три роки. Ось і все. Але я думаю, що в мене все ще є трохи потужності", – розповів Ломаченко у коментарі Fox Sports.
На запитання щодо конкретної дати закінчення кар'єри уродженець Білгород-Дністровського не дав точної відповіді. Василь також зізнався, що у його віці стає складно відновлюватися після поєдинків.
"Скільки конкретно років я ще буду битися? Я й сам поки що не знаю. Це важке запитання. У цьому віці кожен бій дається важко. Непросто і відновлюватися після поєдинків", – заявив Ломаченко.
Свій наступний бій Ломаченко проведе 12 травня проти 30-річного австралійця Джорджа Камбососа. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.
Нагадаємо, Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Загалом на рахунку Василя 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.
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