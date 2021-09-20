Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Я вже тут": Усик звернувся до Джошуа після прильоту до Лондона (відео)

Дата публікації
Перегляди
406
"Я вже тут": Усик звернувся до Джошуа після прильоту до Лондона (відео)

instagram.com/serge_lapin

До мегафайту залишається все менше часу.

Український боксер Олександр Усик вже прилетів до Лондона, де відбудеться його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, і звернувся до майбутнього суперника.

У Мережі було опубліковано ролик з виходом непереможеного уродженця Криму з літака і його словами на адресу британця. На відео Олександр сказав: "Ентоні, привіт. Я вже тут".

  • Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
  • Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
  • На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа.

Наступна публікація