"Я вже тут": Усик звернувся до Джошуа після прильоту до Лондона (відео)

До мегафайту залишається все менше часу.
Український боксер Олександр Усик вже прилетів до Лондона, де відбудеться його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, і звернувся до майбутнього суперника.
У Мережі було опубліковано ролик з виходом непереможеного уродженця Криму з літака і його словами на адресу британця. На відео Олександр сказав: "Ентоні, привіт. Я вже тут".
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
- Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа.