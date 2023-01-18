"Я йду за тобою, кролику": Ф'юрі погрозливо відповів на тролінг від Усика (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Напередодні українець в соцмережах вирішив потролити британця через його зовсім не атлетичну форму. "Черево, ти де?", – покепкував Усика зі свого майбутнього суперника в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Ф'юрі з відповіддю не забарився. Британець виклав відео на своїй сторінці у Twitter, в якому зухвало викликав Усика на поєдинок.

"Тайсон Ф'юрі тут, чемпіон світу за версією WBC, номер один. Усику, я викликаю тебе, середньоваговику. Я йду за тобою, кролику. Ти знаєш, хто я. Я – "Циганський король". Завжди був лише один король. Приходь і візьми. Я тебе дуже сильно розіб'ю, маленький середньоваговику. Я зроблю з тебе велику купу татуювань, невдахо. Зробімо це", – заявив Ф'юрі.

This is the call out ️ @usykaa . Middleweight.



I AM COMING FOR YOU #RunRabbitRun



You know who I am. The Gypsy King. There’s only ever been one



Come get some! #boxing pic.twitter.com/LFrDj9JdKQ — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

Очікується, що поєдинок за звання "абсолюта" в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться навесні цього року. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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