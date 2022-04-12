"Я засинаю і прокидаюся з думками про них": легенда "Металіста" підтримав українців у війні з Росією

"Я засинаю і прокидаюся з думками про них": легенда "Металіста" підтримав українців у війні з Росією

Обрадовіч впевнений, що Україна переможе.

Колишній захисник "Металіста" Мілан Обрадовіч розповів про своє ставлення до війни в України, яку розв'язала Росія.

"Те, що відбувається – немислимо! Це мене сильно турбує не лише тому, що я багато років провів в Україні, а й як людину, яка категорично проти будь-якого виду насильства чи жорстокості. Я постійно на зв'язку з хлопцями з Харкова, Києва, Вінниці, Вишгорода, Одеси. Мої друзі розкидані по всій Україні, і кожен із них так чи інакше бере участь у цій війні – хтось у теробороні, хтось на блокпостах, хтось займається волонтерством.

Я хвилююся за всіх – за близьких, сім'ї, простих людей, зрештою. Я засинаю і прокидаюся з думками про українців. Благаю Бога, щоб усі були живі та здорові. Бажаю вам повернутись до нормального життя. Знайте, як би жахливо це було зараз, рано чи пізно хмари розсіються і вийде сонце, і знову почнете посміхатися. Ви однаково вийдете переможцями цієї війни. Це згуртує і об'єднає й без того ваш хоробрий народ.

Зараз усі мої думки з українським народом, з яким мене багато що пов'язує! У мене дочка народилася в Україні, вона теж переживає за вашу країну, як і моя дружина, яка щиро полюбила Харків", – розповів Обрадовіч в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що півзахисник "Олександрії" Владислав Калітвінцев вирішив організувати благодійний аукціон, щоб допомогти Україні у війні з російськими окупантами.

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