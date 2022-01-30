"Я заслуговую на поєдинки з трійкою найкращих": Усик отримав ще одного потенційного суперника

Тревор Брайан хоче провести поєдинки з Ф'юрі, Джошуа та українцем.

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Тревор Брайан розповів про свої плани після успішного захисту титулу у поєдинку проти Джонатана Гуїдрі.

Американець має намір провести поєдинки проти топових боксерів дивізіону - Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

"Тревор Браян тут надовго. Я довів це сьогодні. Я тільки ставатиму краще і продовжуватиму вдосконалювати свої навички. Я працював до фінального гонгу.

Я збираюся влаштувати бої проти трійки найкращих, а саме Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Я заслуговую на ці поєдинки. Бій з Гуїдрі був для мене сходинкою вгору. Повага до Джонатана. Він був складним суперником", - сказав Брайан в інтерв'ю BOXINGSCENE.

Брайан переміг Гуїдрі окремим рішенням суддів. Тревор має "регулярний" титул WBA з січня минулого року, коли він переміг Бермейна Стіверна.

Усик має зустрітися у реванші з Ентоні. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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