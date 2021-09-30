"Я засмутився, але це не моя справа": Ф'юрі вперше відреагував на перемогу Усика над Джошуа

"Я засмутився, але це не моя справа": Ф'юрі вперше відреагував на перемогу Усика над Джошуа

Тайсон повністю сконцентрований на поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував звитягу українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа.

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"Чи дивився я бій Джошуа - Усик? Так. Чи був я абсолютно засмучений перемогою Усика? Так, так і було. Я сподівався, що Джошуа переможе, але він не зміг, але це не моя справа. Мене хвилює тільки одне - перемога над Деонтеєм Вайлдером. Це найнебезпечніший надважковаговик. На мою думку, Вайлдер впевнено поб'є Джошуа, Усика і всіх інших надважковаговиків. Однак йому не вдасться перемогти мене", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю Yahoo! Sports.

Крім того, у коментарі виданню Mirror Ф'юрі заявив, що Усик в бою проти Джошуа просто "зробив те, що повинен був зробити".

"Усик зробив свою роботу. Він зробив те, що повинен був зробити. Джошуа тепер повинен робити те, що повинен. Я не можу сказати, що мені все це зараз цікаво, так як мені доведеться зустрітися з "Бронзовим бомбардувальником" (прізвисько Вайлдера - прим.). Можу сказати одне, хто б не був наступним моїм суперником, я розберуся з ним, як і з 31 бійцем перед цим", - сказав Ф'юрі.

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Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Поєдинок був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви.

Зазначимо, що це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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