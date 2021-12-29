"Я здійснив усі футбольні мрії": екскапітан клубу АПЛ оголосив про завершення кар'єри

"Я здійснив усі футбольні мрії": екскапітан клубу АПЛ оголосив про завершення кар'єри

Аргентинець повісив бутси на цвях у віці 39 років.

Колишній захисник збірної Аргентини Фабрісіо Колоччіні завершив кар'єру футболіста.

Про це 39-річний аргентинець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я здійснив усі свої футбольні мрії", - написав аргентинець.

Останнім клубом Колоччіні був аргентинський "Альдосіві", в якому він виступав із липня цього року. Найбільшу популярність у Європі захисник набув завдяки виступам у "Ньюкаслі", у якому футболіст носив капітанську пов'язку.

У складі збірної Аргентини Колоччіні провів 39 матчів, відзначившись одним голом. Крім того, він став переможцем молодіжного чемпіонату світу у 2001-му та Олімпіади-2004.

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