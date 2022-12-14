"Я знищу цю сосиску": Ф'юрі обіцяє нокаутувати Усика у бою за "абсолюта"

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі поділився думками про бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком за звання "абсолюта" надважкої ваги.

"Я можу вам гарантувати на 100%, що ви не побачите мого поєдинку з Джошуа. Я нокаутую хлопця, який двічі його побив. Що вони тоді про мене скажуть? Я збираюся битися з Олександром Усиком, ворогом Джошуа, людиною, яка володіє криптонітом проти Ей Джея. Чоловік, який змусив його плакати після бою, ніби він маленька дівчинка.

Я його поб'ю, я знищу цю сосиску. У нього немає криптоніту проти мене. Він малий засранець для мене. Я змушу його танцювати. Побачимо, наскільки він хороший боксер", – сказав Ф'юрі у коментарі iFL TV.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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