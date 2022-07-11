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Яблуко від яблуні недалеко падає: син Бекхема забив ефектний гол ударом зі штрафного (відео)

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Яблуко від яблуні недалеко падає: син Бекхема забив ефектний гол ударом зі штрафного (відео)

instagram.com/romeobeckham

Ромео Бекхем, середній син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема, відзначився красивим голом у стилі свого батька.

19-річний півзахисник допоміг "Інтер Маямі II" - резервній команді клубу МЛС, яким володіє Девід Бекхем, обіграти дубль "Орландо Сіті".

На 84-й хвилині зустрічі Ромео Бекхем вразив ворота суперників прямим ударом зі штрафного та встановив остаточний рахунок поєдинку - 3:1.

Цей гол став для Ромео дебютним за "Інтер Маямі II". У 14 матчах поточного сезону Ромео також віддав 7 результативних передач.

Середній син Бекхема дебютував за клуб свого батька наприкінці січня. Ромео вийшов на заміну у товариському матчі проти перуанського "Універсітаріос", в якому друга команда "Інтер Маямі" перемогла з рахунком 4:0.

Зазначимо, що під час своєї кар'єри Девід Бекхем був одним з найкращих виконавців штрафних ударів і навісів у світовому футболі. Очевидно, Ромео збирається піти стопами свого легендарного тата.

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