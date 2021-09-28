Як до себе додому: Усик зайшов до київської мерії і отримав від Кличка подарунок (відео)

Володар чотирьох поясів продовжує насолоджуватися своїм успіхом.
Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO Олександр Усик зі своєю командою відвідав мера Києва Віталія Кличка на його робочому місці.
Відео із зустрічі у сторіс Instagram опублікував очільник столиці, підписавши його словами: "Привітав українського чемпіона Олександра Усика. Тепер у київській мерії".
У ролику видно, як Олександр впевнено заходить до кабінету Кличка, кладе окуляри і вітає посадовця і легендарного боксера.
На другому відео показано, як Віталій презентує Усику символічний пояс WBC.
- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок
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Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".
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