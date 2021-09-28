Як до себе додому: Усик зайшов до київської мерії і отримав від Кличка подарунок (відео)

Як до себе додому: Усик зайшов до київської мерії і отримав від Кличка подарунок (відео)

Володар чотирьох поясів продовжує насолоджуватися своїм успіхом.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO Олександр Усик зі своєю командою відвідав мера Києва Віталія Кличка на його робочому місці.

Відео із зустрічі у сторіс Instagram опублікував очільник столиці, підписавши його словами: "Привітав українського чемпіона Олександра Усика. Тепер у київській мерії".

У ролику видно, як Олександр впевнено заходить до кабінету Кличка, кладе окуляри і вітає посадовця і легендарного боксера.

На другому відео показано, як Віталій презентує Усику символічний пояс WBC.

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