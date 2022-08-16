Як готувались, що говорили перед боєм та скільки зароблять: усе, що потрібно знати про реванш Усик - Джошуа

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик та колишній володар титулів Ентоні Джошуа проведуть 20 серпня реванш. ТСН Проспорт розповість усе, що потрібно знати про цей бій.

У суботу, 20 серпня, чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Битва відбудеться на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, яка може вмістити до 40 тисяч глядачів. Початок поєдинку о 23:00 за київським часом.

На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець сенсаційно відібрав у Джошуа у вересні минулого року.

Де дивитися бій Усик - Джошуа

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. У цифровому мовленні Т2 реванш можна буде переглянути на регіональних каналах "Суспільного".

Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

Прогнози букмекерів на бій Усик - Джошуа

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу українському чемпіону.

На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1.50. На те, що Джошуа зможе взяти реванш - 2.79. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 19.00.

Хто битиметься в андеркарті

Хорватський боксер Філіп Хрговіч (14-0, 12 KO) та китаєць Чжан Чжилей (24-0-1, 19 KO) визначать обов'язкового претендента за версією IBF у надважкій вазі.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,2 кг) британець Каллум Сміт (28-1, 20 KO) зустрінеться з французом Матье Бодерліком (21-1, 12 KO). Поєдинок стане відбірним за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях, швед Баду Джек (25-3-3, 15 KO) проведе поєдинок у рамках першої важкої ваги (до 90,7 кг) проти американця Річарда Рівери (21-0, 16 KO).

Учасник Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), американець Ендрю Табіті (19-1, 15 KO) зустрінеться в ліміті першої важкої ваги (до 90,7 кг) із суринамцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 KO).

Скільки зароблять боксери за повторну дуель

За інформацією журналіста Talk Sport Майкла Бенсона, другий двобій має принести боксерам 65 мільйонів фунтів (80 млн доларів), що може перевершити попередній реванш Джошуа проти американця Енді Руїса (близько 73 млн доларів). Чистий гонорар за поєдинок розділять порівну – 50х50.

Як боксери готувалися до бою

Суперники серйозно підійшли до підготовки до реваншу. Готуватися до бою з Джошуа Усику допомагає українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий (17-0, 13 КО), який в останньому поєдинку нокаутував "Ахілеса". Він приєднався до тренувального табору українського чемпіона, щоб проводити з ним спаринги.

Також українець демонстрував, як готується до реваншу. Усик продив багато часу на ринзі, боксував грушу, а також робив кардіотренування.

В той час Джошуа також невтомно працював, аби повернути собі чемпіонські пояси. Британець демонстрував неабияку витривалість та жагу до перемоги.

Anthony Joshua is looking ! Those body-shots! #UsykJoshua2 | August 20 pic.twitter.com/HLtIXgIQHs — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 11, 2022

Вислови суперників перед боєм

На передматчевій пресконференції Усик зазначив, що не буде робити гучних заяв до бою, а натомість невтомно тренується, щоб уже в ринзі ощасливити людей своїм боксом.

"Ми робимо нашу роботу з нашою командою. Я ніколи не робив гучних заяв. Я просто сумлінно працюю під час тренувального табору. Саме це і буду робити до останнього дня перед боєм, а потім вийду на ринг і зроблю усіх щасливими своїм боксом. Я дуже радий не від того, що я чемпіон. Мене робить щасливим моя дружина, діти і моя чудова команда", - заявив Олександр.

Своєю чергою, Джошуа заявив про наміри повернути собі чемпіонські пояси. Британець зазначив, що не втрачає надії в майбутньому стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Я все ще дуже голодний. Невдачі трапляються у житті, але стійкість, психологічна витривалість та стабільність завжди візьмуть гору. Тому ми продовжуємо шлях до звання абсолютного чемпіона світу. Потрібно віддати належне усім. Я не хейтер, поважаю людей, поважаю Усика та те, чого він досягнув. Якщо хтось робить роботу краще за мене, я повинен мотивувати і підштовхувати себе, щоб бути кращим.

Найважливіше, що у мене є другий шанс. І якщо ви знаєте щось про моє життя, то я потрапляв у неприємності, коли був молодий, і саме бокс надав мені другий шанс. Я знайшов бокс і схопився за нього двома руками. Якщо ви знайомі з моєю історією, ви знаєте: я король камбеків. Ви можете мене перемогти, але мене важко утримати в такому стані. Навіть у тяжкі часи я знаю, що все складеться у тривалій перспективі.

У першому поєдинку Усик надер мені дупу в кількох раундах, я повинен прийняти цю поразку як чоловік. Але я готовий взяти на себе відповідальність і визнати, що помилявся. У вересні я спіткнувся, а Усик - ні, і 20 серпня все буде навпаки. Я не люблю ускладнювати речі: геніальність - у простоті, тому я залишатимуся простим, налаштовуватимуся на бій. Бажаю команді Усика успішних тренувань та безпечної дороги", - резюмував британець.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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