"Як можна допускати терористів?": Магучіх після "золота" обурилася участю росіян в Олімпіаді-2024

Новоспечена олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який допустив російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

На пресконференції після завоювання золотої медалі 22-річна легкоатлетка з Дніпра заявила, що не розуміє, як атлетів з РФ, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України, можна допускати до змагань, що покликані нести мир.

"Ми всі прекрасно знаємо, звідки ці атлети. Вони не сказали жодного слова проти війни. Вони не висловилися за мир навіть. Вважаю, це дуже прикро, бо Олімпійські ігри – це про мир. І в принципі завжди всі війни зупинялися на період Ігор. Але Росія не зупинилася. І в період цих Ігор були масовані атаки на міста України. Тому не розумію, як терористів можна допустити до змагань про мир", – сказала Магучіх.

Для Магучіх це друга олімпійська медаль у кар'єрі та перше "золото". На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу".

Крім "золота" Ярослави, наша країна виборола ще дві медалі в легкій атлетиці на Олімпіаді-2024. Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою зі стрибків у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.

Загалом Україна має вже сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Золото Магучіх, бронза Геращенко – підсумки дев’ятого дня Олімпіади

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