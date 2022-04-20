"Як можна настільки не бачити правди!": українська гімнастка розлючена позицією росіян щодо війни

Призерка чемпіонату світу та Європи з художньої гімнастики Влада Нікольченко розповіла, як змінилося її ставлення до громадян країни-агресорки.

Спортсменка визнала, що коли Росія окупувала Донбас і Крим, вона була надто юною, щоб сповна осягнути глибину біди, яку викликали в Україні дії країни-агресорки.

"У 2014 році я це так не відчувала. Так, це було також страшно, люди помирали. Але мені було 11, коли це все відбувалося, і, можливо, я в усе це не так сильно вникала. Я жила в Харкові. Це дійсно [було] проросійське місто: ми знаходимося дуже близько до кордону, в нас усі розмовляють російською мовою.

Я абсолютно нормально ставилася до росіян. На змаганнях ми всі спілкувалися. Навіть, коли давали інтерв’ю, хоч як би нас зіштовхували лобами, ставили каверзні, провокаційні запитання, щоб ми щось сказали погане про Росію чи російських спортсменів, – ми цього ніколи не дозволяли.

Але те, що сталося зараз, – це перебір. Те, що зробили з моїм рідним містом Харковом, те, що відбувалося на околицях Києва, що роблять з українськими містами, – це просто морок. Як на це все реагує російський народ – починаючи з селебріті, спортсменів, публічних людей, чиє слово має якусь вагу в масах, і закінчуючи звичайними людьми, – це ненормально. Не знаю, що їм там розповідають у новинах. Як можна настільки не бачити правди!", - розповіла Нікольченко в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, що російський півзахисник футбольного клубу "Словацко" Владислав Левін відмовився взяти участь в акції на підтримку України, яка бореться з військовою агресією Росії.

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