"Як можна не забивати?": дагестанський тренер дав емоційний коментар та став зіркою Мережі (відео)

"Як можна не забивати?": дагестанський тренер дав емоційний коментар та став зіркою Мережі (відео)

Шаміль Магомедов прокоментував поєдинок своєї команди.

Головний тренер команди "Кізляр", яка виступає в любительській футбольній лізі Дагестану, Шаміль Магомедов дав післяматчеве інтерв'ю, яке миттєво стало дуже популярним у Мережі

Команда Магомедова, домінуючи під час зустрічі, зіграла внічию з клубом "Пенджаб" (4:4), що розізлило керманича команди.

"Чи я задоволений результатом? Як можна задоволено такою грою? Коли 50 моментів не забили, і задоволеним бути нічиєю… Так легко було з ними грати! Я клянуся, скільки граю в ЛФЛ, вже три-чотири роки, так легко мені з жодною командою не було грати.

Тут можна було йти і забивати, живе, скільки по кайфу. Я не знаю... Стільки моментів. Стільки моментів… Як можна не забивати? Годі вже, гальмуйте, серце болить! Забийте говорю, гей! Що по кайфу робіть!

Ось цей теж балбес наш – Омаров. Натуральний балбес, жи є. Симулює, лягає... Вдар уже, пас віддай, хоч щось зроби. Ні ж! Клянусь, вся злість у мене на цю одну людину. Найбільше на нього одного злюся. Цілий день їсть, 24 на 7, у себе на квартирі. Я йому кажу: "Гей, ховати перестань, грати не зможеш!" А він на футбол іде і ще закидає печиво. Я кажу: "Гей, досить їсти, зараз обіс**шся десь", — сказав Магомедов у інтерв'ю після матчу.

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