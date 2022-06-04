"Як можна знищувати церкви?": дружина Усика - про наслідки звірств окупантів

"Як можна знищувати церкви?": дружина Усика - про наслідки звірств окупантів

Дружина чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) заявила, що Росія просто так не втече від покарання за злочини в Україні.

Катерина Усик підкреслила, що злочини, які зараз відбуваються в Україні, не будуть забуті.

Про це дружина боксера написала в Instagram.

"Життя дуже довге! Всі злочини, які зараз відбуваються в Україні, назавжди залишать слід... На багато поколінь. Як можна знищувати церкви? За це буде сувора відповідь, яка вдарить сильніше бомби. Господи, бережи Україну", – зазначила Катерина в Instagram.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Нагадаємо, що навчально-тренувальний центр "Металіста-1925" у селищі Високий постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

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