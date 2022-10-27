Як президент УАФ Павелко та функціонери структури виводили мільйони з будівництва футбольних майданчиків

У травні 2018 року на сайті AnonOps Communications, де українські хакери регулярно публікують компрометувальну інформацію, бази даних, записи розмов тощо зʼявилося зламане листування чиновників федерації футболу України (ФФУ, нині - УАФ), починаючи від 2015 до 2018 роки. Серед фігурантів цього листування - перші особи команди Андрія Павелка, очільника Української асоціації Футболу, (тоді ще ФФУ), а на той момент також народного депутата ВРУ та голови бюджетного комітету.

Так, спортивний журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк пригадує, що було злито близько 65 терабайтів інформації, яку він довго перевіряв і співставляв листування функціонерів з реальними подіями, дійшовши висновку, що це не фейк.

“Чим далі я читав, тим більше розумів, що воно правильне, не фейкове… Якщо хтось хотів сфальсифікувати, то навіщо було всі ці дані туди запихати?” - розповідає журналіст.

Особливий інтерес викликало листування Дениса Морозенко, який працював фахівцем аналітичного відділу федерації в команді Павелка, а фактично займався будівництвом футбольних полів. Так, згідно з листуванням, за 2017 та 2019 роки сума державних коштів, виділена на ці потреби, сумарно склала 1 млрд 230 млн грн. Ці кошти виводилися через одну й ту ж компанію, яка будувала футбольні поля “під ключ” - “СпортІн”. Її діяльність визначена: роздрібна торгівля килимами, покриттям для стін і підлоги. Директор фірми - Віталій Мазур, і це саме з ним чиновник федерації у листуванні обговорює, як спортивний інтерес перетворюється на фінансовий. Приміром, він відправляє до ФФУ розрахунок вартості - і отримує відповідь.

Так, відповідно до листування, вартість одного дитячого спортивного майданчика становить 646 тис. грн. Виконавець натомість отримує 805 тис. грн, тобто 8 млн грн за 10 мініфутбольних полів.

Що більше поле - то більше коштів отримує виконавець. Наприклад, накрити синтетикою стандартне футбольне поле коштує 3 млн 700 тис. грн, однак ФФУ оплачує за виконану роботу 6,3 млн грн. Решту грошей ділять між собою у співвідношенні три до одного: ФФУ та «СпортІн». Власне, згідно з листуванням, надходження грошей із держбюджету забезпечував Андрій Павелко - голова бюджетного комітету ВР.

Коли 2018 року про цю схему дізналися журналісти, пан Денис Морозенко припинив працювати у федерації. Тоді ж журналістам програми «Гроші» вдалося поспілкуватися з директором фірми «СпортІн» Віталієм Мазуром. Він підтвердив своє знайомство із Морозенком і співпрацю з ФФУ.

Цікаво, що ця схема припинила працювати із завершенням повноважень Андрія Павелка на посаді голови бюджетного комітету. Тоді ж змінився і директор компанії «СпортІн». Замість пана Мазура її номінально очолив громадяни Грузії Алеко Какаурідзе. Його прізвище пов’язане з багатьма фіктивними компаніями в Україні.

Важливо, що за 4 роки існування зламаних хакерами переписок футбольні чиновники жодного разу не спростували її справжність.

Зрештою, це не поодинокий випадок, коли діяльність функціонерів УАФ викликає безліч питань і громадськості, і журналістської спільноти, однак жодної реакції з боку УАФ на ці обурливі дії її функціонерів досі не було.