Як тобі таке, Роналду: Ілон Маск заявив, що купує "Манчестер Юнайдет"

Подробиць про угоду і свої плани щодо легендарного клубу він не повідомив.

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що купує англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед".

Про це Маск написав у Twitter.

"Я купую "Манчестер Юнайтед", - зазначив мільярдер. Інших подробиць про угоду і свої плани він не повідомив.

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022

"Манчестер Юнайтед" - легендарний англійський футбольний клуб з Траффорда, який був заснований в 1878 році. Ця команда є однією з найуспішніших англійських клубів за кількістю титулів. Також МЮ вважається найпопулярнішим футбольним клубом у світі з найвищою відвідуваністю домашніх матчів серед усіх європейських клубів. Раніше Forbes оцінював вартість клубу з усіма його активами в 4,6 млрд доларів.

За "Манчестер Юнайтед" наразі виступає один з найкращих гравців планети за всю історію - Кріштіану Роналду. Проте Кріш незадоволений останніми невдачами МЮ, і, за інформацією ЗМІ, шукає новий клуб.

Зірку "сватали" в мадридський "Атлетіко", дортмудську "Боруссію", і рідний португальський "Спортинг". Проте Кріштіану так і не зміг домовитись з переходом у жоден з клубів, які підходили б під його вимоги.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайдет" сенсаційно програв у першому турі АПЛ.

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