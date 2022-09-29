Тікали як волонтери або "залишилися" в Україні: кілька українських футболістів обманом виїхали з країни заради трансферів - ЗМІ

Журналіст розповів, яким чином деяким українським футболістам вдалося виїхали з України під час воєнного стану заради трансферів до європейських клубів.

Деякі українські футболісти перетнули кордон України під час воєнного стану, як волонтери, щоб здійснити трансфери в іноземні клуби.

Про це повідомив журналіст Андрій Сенків на YouTube-каналі KDK.

Зазначається, що 21-річний півзахисник "Руха" Олексій Сич під час переходу в бельгійський "Кортрейк" виїхав з України як волонтер, скориставшись системою "Шлях". Це мобільний додаток від Міністерства цифрової трансформації України, за допомогою якого водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. За цією системою за кордоном можна перебувати не більше 30 днів.

Журналіст стверджує, що нею також скористалися й інші гравці львівської команди: Данило Кондраков, який перейшов в литовську "Судуву" та Роман Карасюк - у вірменський "Пюнік". Так само Єгору Ярмолюку вдалося перейти з "Дніпра-1" в "Брентфорд".

Своєю чергою, колишній півзахисник "Зорі" Владислав Кочергін, який навесні поповнив лави польського "Ракува", за документами не перетинав кордон, а перебуває в Україні. Схожа ситуація сталася з Юрієм Батюшиним, який перейшов з "Металіста 1925" в грузинську "Ділу". Його виїзд з України також не задокументований, але він виїжджав через Крим.

Ексгравець "Зорі" Валерій Дубко здійснив трансфер до бельгійського "Дендера". Він виїхав з України з дозволу Львівської ОВА, яку отримали гравці луганського клубу для виїзду 30 червня на збори до Польщі. Але згодом він не повернувся з командою в Україну, а став гравцем клубу з другого дивізіону чемпіонату Бельгії.

Ще один колишній гравець "Зорі" Денис Фаворов, перейшов у клуб четвертого польського дивізіону "Вечиштей", але дозвіл на виїзд він отримав не від Львівської ОВА, а від голови Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що колишній форвард збірної України Роман Зозуля повідомив, що наразі не планує повертатися на поле через повномасштабну війну з російськими окупантами.

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