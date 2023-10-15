"Як з тим аватаром боксувати?": Усик висловився про свою мотивацію на бій з Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів про свою мотивацію перед боєм з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Зараз працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Ф'юрі. І ось думаю: "Як з тим аватаром боксувати? Як у нього вигравати?

І як американський генерал Норман Шварцкопф сказав: "Якщо у вас немає стратегії і характеру – треба відмовитися від чогось одного". Характер – неймовірна річ. Коли біжу 20 км крос, друге "я" підходить до мене і каже: "Сашко, та не біжи, ти ж чемпіон світу – навіщо тобі це? Братику, відпочинь. У тебе вже є гроші. Навіщо це тобі? Відпочинь".

А я кажу: "Та ні, брате, я тебе знати не знаю". І це було все моє життя", – цитує Усика Luckypunch.net.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що промоутер Ф'юрі назвав єдиний спосіб для Усика виграти бій за звання "абсолюта".

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