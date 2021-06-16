Як збірна України готується до другого матчу Євро-2020: фото з тренування "синьо-жовтих"

До майбутньої гри готуються всі, окрім одного виконавця.

У вівторок, 15 червня , збірна України провела тренування перед матчем другого туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Так, підопічні Андрія Шевченка займалися на полі "Аркул де Тріумф". До слова, трава на цьому стадіоні — гібридна, тобто наполовину натуральна зі штучною, саме така, як на "Арені Націонале", передає УАФ.

Зазначається, що на занятті взяли участь усі гравці, крім Олександра Зубкова, який зараз відновлюється після ушкодження в матчі з Нідерландами.

Тренування збірна України провела, награваючи командну структуру під свого найближчого опонента — Північну Македонію, аналізу гри якої було присвячене теоретичне заняття.

До вашої уваги фото з тренування української команди.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Матч Україна - Північна Македонія розпочнеться 17 червня о 16:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри. а також розповідатиме про все, що відбувається навколо поєдинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання