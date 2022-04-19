"Як же набридла ця брехня та єресь": Харлан емоційно відповіла міністру закордонних справ РФ

"Як же набридла ця брехня та єресь": Харлан емоційно відповіла міністру закордонних справ РФ

Ольга Харлан наголосила, що українці завжди були та залишаться вільним народом.

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан не приховує своєю люті у відповідь на безглузді заяви російських політиків.

Олімпійська чемпіонка з фехтування розгнівано прокоментувала слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де йдеться про те, що в Україні у людей повинна бути свобода вибору.

"Твою ж мать. Ми завжди були, є і будемо вільними. Ми завжди самі обирали свого президента. На відміну від деяких, у нас завжди були різні президенти.

Це означає, що ми хочемо щось міняти у нашій країні. Так само про мерів та партії. Як же набридла ця брехня та єресь. Відв'яжіться ви від нас. Дайте нам жити своїм життям", - написала Харлан в сторіз Instagram.

Зазначимо, що Харлан активно веде інформаційну війну з країною-агресоркою від початку повномасштабного вторгнення російських військ до України. Фехтувальниця розповідає світу правду про жахливі злочини окупантів і підтримує співвітчизників, які постраждали під час війни.

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