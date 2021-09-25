Як зворушливо: Усик перед боєм проти Джошуа віршем привітав дружину з річницею весілля

Як зворушливо: Усик перед боєм проти Джошуа віршем привітав дружину з річницею весілля

Боксер присвятив своїй обраниці публікацію в соцмережах.

Український боксер Олександр Усик у день свого поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа не забув привітав свою дружину Катерину з 12-ю річницею сімейного життя.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Сашко опублікував у себе в Instagram зворушливий кадр, на якому пристрасно цілує свою кохану. Фотографію боксер супроводив романтичним віршем (текст вірша подано в оригіналі російською - прим.).

instagram.com/usykaa

"Мне без тебя и дышится иначе,

мне без тебя порой тоска грудину рвет,

кричит как лютый зверь и плачет,

я без тебя совсем другой.



Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,

в толпе людей глаза твои ищу,

свои на миг я закрываю

и представляю, что тобой дышу.



Тобой живу, тебя одну желаю,

тобою дорожу, тебя хочу,

и лишь тебя я знаю,

что мне с тобою хорошо в миру", - написав Олександр.

У коментарях фоловери Усика бажають йому перемоги в поєдинку з Джошуа.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом .

. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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