Як зворушливо: Усик перед боєм проти Джошуа віршем привітав дружину з річницею весілля

Боксер присвятив своїй обраниці публікацію в соцмережах.
Український боксер Олександр Усик у день свого поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа не забув привітав свою дружину Катерину з 12-ю річницею сімейного життя.
УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ
Сашко опублікував у себе в Instagram зворушливий кадр, на якому пристрасно цілує свою кохану. Фотографію боксер супроводив романтичним віршем (текст вірша подано в оригіналі російською - прим.).
"Мне без тебя и дышится иначе,
мне без тебя порой тоска грудину рвет,
кричит как лютый зверь и плачет,
я без тебя совсем другой.
Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,
в толпе людей глаза твои ищу,
свои на миг я закрываю
и представляю, что тобой дышу.
Тобой живу, тебя одну желаю,
тобою дорожу, тебя хочу,
и лишь тебя я знаю,
что мне с тобою хорошо в миру", - написав Олександр.
У коментарях фоловери Усика бажають йому перемоги в поєдинку з Джошуа.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.
Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.
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